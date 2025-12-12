"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin "Leş kokusu var" dedikleri işletme mühürlenerek, kapatıldı.
- Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, bir dönercide pişirilmiş ve çiğ tavukların aynı dolapta muhafaza edildiğini tespit etti.
- Denetim sonucunda insan sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi ve işletme kapatıldı.
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciye yönelik gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarının ağır şekilde ihlal edildiği tespit edildi.
PİŞMİŞ VE PİŞMEMİŞ TAVUKLAR AYNI DOLAPTA
Denetim sırasında işletmede pişirilmiş tavuk ürünleri ile çiğ tavukların aynı dolapta birlikte muhafaza edildiği belirlendi. Ortaya çıkan görüntüler ekiplerin tepkisine neden olurken, işletme sahibinin durumu "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" sözleriyle savunmaya çalıştığı öğrenildi.
'LEŞ GİBİ KOKUYOR' SÖZLERİ DENETİME DAMGA VURDU
Zabıta ekiplerinin denetim sırasında "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" ifadelerini kullandığı anlar, işletmedeki hijyen eksikliğini gözler önüne serdi. Mide bulandıran koşullar, ekipler tarafından kamerayla kayıt altına alındı.
ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI
Denetim sonucunda insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünler imha edilirken, söz konusu işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı. Belediye yetkilileri, halk sağlığını riske atan işletmelere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.