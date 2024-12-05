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Lenf Kanserini Yenen Ahşap Tekne Ustası İkinci Hayatına Başladı

Lenf Kanserini Yenen Ahşap Tekne Ustası İkinci Hayatına Başladı
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Sinop'ta 2019 yılında lenf kanserini atlatan 69 yaşındaki Turhan Oğuz, baba mesleği ahşap tekne yapımına kardeşi ve yeğeniyle birlikte devam ediyor. Uzun bir tedavi sürecinin ardından deniz ve tekne aşkını sürdürmeye karar veren Oğuz, Sinop'ta kendi atölyesinde çalışmaya devam ediyor.

Sinop'ta 2019 yılında yakalandığı lenf kanserini atlatan 69 yaşındaki Turhan Oğuz, baba mesleği olan ahşap tekne yapımına devam ediyor.

Kardeşi ve yeğeni ile birlikte kendilerine ait atölyede tekne yapan Turhan Oğuz, 2019 yılında lenf kanseri olduğunu öğrendi. Uzun bir tedavi süreci yaşayan Oğuz, zorlu günleri atlattı. Hastalığından dolayı tekne yapımı işine ara veren Oğuz, iyileştikten sonra çok sevdiği tekne yapımına devam etmeye karar verdi. Babasıyla birlikte 7 yaşından bu yana tekne yapımının içinde olan Oğuz, hastalık sürecinde ümitsizliğe düştüğü zamanların olduğunu fakat deniz ve tekne yapımına olan aşkının ona dayanma gücü verdiğini belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Oğuz, "Biz burada kardeşimle birlikte tekne yapıyoruz. Uzun yıllardan beri bu işte çalışıyoruz. Sinop'ta ağaç işlerine babadan, yani talaşın içinde büyüdük resmen. Çocukken talaşın içinde oynardık. Babam ağaç doğrama işi yapardı. Ben ise tekne işine yöneldim. Burcum Oğlak, zoru severim. Bu nedenle tekne işine başladım. Yaklaşık 30-35 yaşlarında bu işe adım attım. Önce Akdeniz'de, Bodrum ve İzmir gibi yerlerde çalışarak işi iyice pekiştirdik. Daha sonra Sinop'a dönüp burada devam ettik. Şu anda yaklaşık 6-7 tane, 15 metre boyutlarında, yelkenli keçi arma gezi teknemiz var. Bu tekneler şu an denizde seyrine devam ediyor. Bir dönem lenfoma kanserine yakalandım. Lenfoma kanseri, gribin daha sert bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Bu süreç yaklaşık üç yıl sürdü ve tedavi gördüm. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm vücudumdaki lenf şişliklerini yok ettiler. Organlarıma sıçramamış olması benim şansıma oldu ve tedavi başarılı geçti. Şu an iyiyim ama kontrol amaçlı düzenli olarak tedaviye devam ediyorum. Bizim bir teknemiz vardı, adı 'Barbaros 57.' Sinop sahillerinde tur teknesi olarak çalışıyordu. Ancak teknemizi sattık. Onun hattını elimizde tutmuştuk. Dedik ki, madem hat duruyor, bir tekne daha yapalım. Çalışırsa devam ederiz, olmazsa satarız. Böylece işe koyulduk ve şu an aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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