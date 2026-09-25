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Ladik’te şehidin adını taşıyan okuldan anlamlı anma

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Ladik’te şehidin adını taşıyan okuldan anlamlı anma
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Samsun’un Ladik ilçesinde öğrenciler, okullarına adı verilen Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı’yı şehadet yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

Samsun'un Ladik ilçesinde öğrenciler, okullarına adı verilen Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı'yı şehadet yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

Yağışlı havaya rağmen Okul Müdürü Mehmet Akif Güler öncülüğünde şehidin kabri başında bir araya gelen öğrenciler, dua etti. Anma programında Ladik İlçe Vaizi Mücahit Çelik tarafından da dua edildi.

12 Eylül 2012'de Şemdinli'de şehit olan Ersan Sancı'nın adı, şehadetinin ardından bir yıl sonra Ladik'teki liseye verildi. Okul tarafından her yıl şehadet yıl dönümünde kabir ziyareti gerçekleştirilerek şehidin hatırası yaşatılıyor.

Okul Müdürü Mehmet Akif Güler, vefa geleneğinin öğrenciler tarafından sürdürüldüğünü belirterek, "Vefa, okul kültürümüzün bir parçası haline geldi. Öğrencilerimiz, şehidimizin hatırasını yaşatmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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