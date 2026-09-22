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Ladik'te öğrenciler savaştan etkilenen çocuklar için uçurtma uçurdu

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Ladik'te öğrenciler savaştan etkilenen çocuklar için uçurtma uçurdu
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Ladik'te 80. Yıl Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklar için uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte başta Gazze olmak üzere çocukların yaşam, eğitim, oyun ve güvenlik haklarına dikkat çekildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde, çocukların savaş ve çatışmalardan uzak, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temalı etkinlik düzenlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 80. Yıl Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların yaşam, eğitim, oyun ve güvenlik haklarına dikkat çekildi.

Öğrenciler, uçurtmalar ve hazırladıkları görsellerle barış, kardeşlik, dayanışma ve çocukların güven içinde yaşama hakkına ilişkin mesajlar verdi. Etkinliğin, öğrencilerin farklı coğrafyalardaki akranlarının yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve çocuk hakları konusunda duyarlılık kazanmaları amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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