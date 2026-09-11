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Ladik’te akran zorbalığına karşı model eğitmen kapasitesi geliştirildi

Ladik’te akran zorbalığına karşı model eğitmen kapasitesi geliştirildi
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Samsun’un Ladik ilçesinde "Sosyal Kalkınma Odaklı, Ladik İlçe Okullarında Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Model Eğitmen Kapasitesi Geliştirme Projesi", düzenlenen çalıştayla tamamlandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde "Sosyal Kalkınma Odaklı, Ladik İlçe Okullarında Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Model Eğitmen Kapasitesi Geliştirme Projesi", düzenlenen çalıştayla tamamlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilçedeki okullarda akran zorbalığına yönelik erken tespit, müdahale ve takip kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 29'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 50 öğretmen, 7-10 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programına katıldı. Program, akran zorbalığına karşı sistematik ve sürdürülebilir bir kurumsal müdahale mekanizması oluşturmayı amaçlayan üç aşamalı modelin ilk adımını oluşturdu. Eğitimlerde; fiziksel, sözel ve sosyal zorbalığın yanı sıra siber zorbalık, erken tespit ve risk faktörlerinin analizi, etkili müdahale teknikleri, zorba ve mağdur öğrencilerle bireysel ve grup çalışmaları ele alındı. Farklı yaş gruplarına yönelik senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilirken, öğretmenlerin vaka değerlendirme ve müdahale becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışmalarına da yer verildi.

Ladik Model Okul İklimi Protokolü hazırlanacak

Projenin ikinci aşamasında, uzman desteği ve Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi ekibinin katkısıyla Ladik Model Okul İklimi Protokolü taslağının hazırlanması planlanıyor. Protokol ile ilçedeki tüm okullarda akran zorbalığı vakalarının ortak bir sistem üzerinden raporlanması, müdahale basamaklarının standartlaştırılması ve vakaların izlenmesine yönelik takip süreçlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Projenin üçüncü ve son aşamasında ise eğitim programını tamamlayan 50 model eğitmen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilçedeki öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirecek. Bu süreçte ihtiyaç duyulan eğitim dokümanlarının da hazırlanmasıyla modelin ilçe genelindeki okullarda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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