Çorum'da çocukların Ramazan coşkusu

Çorum'un Laçin ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından Ramazan ayının maneviyatını çocuklara yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Annelerin de büyük destek verdiği etkinlik kapsamında iftar yemeğinde bir araya gelen çocuklar, Gençlik Merkezindeki atölyelerde kendi elleriyle tasarladıkları fenerler ve meşaleler eşliğinde, ilahiler söyleyerek Laçin Merkez Camii'ne yürüdü. Ramazan ayının coşkusunu sokaklardan cami avlusuna taşıyan çocuklar, hep birlikte teravih namazı kıldı. Namazın ardından caminin üst katından aşağı bırakılan onlarca balon çocuklara büyük bir mutluluk yaşattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı