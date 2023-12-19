Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak çalışmalar ve iş birlikleri konuşuldu.

Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve 26-27. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Eskişehir Fahri Konsolosu Harun Karacan ile beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülkenin üniversitelerinin gerçekleştirebileceği ortak çalışmalar ve iş birlikleri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek Manasijevski ve Karacan'a nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR