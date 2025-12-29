Haberler

Kuzey Kore'den uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı

Güncelleme:
Kuzey Kore yönetimi, liderleri Kim Jong-Un'un denetiminde uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı yaptıklarını açıkladı. Tatbikatın ordunun karşı saldırı yeteneklerini test etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kuzey Kore yönetimi, ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kuzey Kore, uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Batı Denizi'nde ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde gerçekleştirilen tatbikatın ordunun uzun menzilli füze birimlerinin karşı saldırı yeteneklerini ve muharebe kabiliyetini test etmeyi amaçladığı aktarıldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Fırlatılan seyir füzeleri hedefi vurmadan önce, Kore'nin Batı Denizi üzerindeki yörüngede 170 dakika uçmuştur" denildi.

"Tatbikat öz savunma hakkının kullanımı"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde edilen sonucun ülkenin stratejik karşı saldırı kabiliyetinin mutlak güvenilirliği ortaya koyduğunu vurguladı. Ülkenin nükleer caydırıcılığını güçlendirmenin önemine dikkat çeken Kim, "Bu caydırıcılığın bileşenlerinin düzenli olarak test edilmesi, öz savunma ve savaş caydırıcılığı hakkının sorumlu bir şekilde kullanılmasıdır" dedi. Kim, Kuzey Kore hükümetinin nükleer savaş gücünün sınırsız ve sürdürülebilir gelişimi için gereken tüm çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi. - PYONGYANG

