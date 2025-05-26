Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Kazası: Üst Düzey Yetkili Gözaltında

Kuzey Kore'de lider Kim Jong-Un'un katıldığı yerli üretim savaş gemisini denize indirme töreninde yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Mühimmat Sanayi Dairesi Başkan Yardımcısı Ri Hyong Son da gözaltına alındı.

Kuzey Kore'de lider Kim Jong-Un'un katıldığı yerli üretim savaş gemisini denize indirme töreninde yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturmanın kapsamı genişletildi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, son olarak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Mühimmat Sanayi Dairesi Başkan Yardımcısı Ri Hyong Son da kazadaki sorumluluğu nedeniyle gözaltına alındı. Gemiyi onarım çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Savaş gemisinin dengesinin tamamen sağlanmasına yönelik çalışmalar, olay yerindeki uzman bir ekibin teknik rehberliğinde, belirlenen takvime uygun bir şekilde aktif olarak devam etmektedir" denildi. Son gelişmeyle birlikte gemi kazası soruşturmasında gözaltına alınan üst düzey Kuzey Koreli yetkililerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Savaş gemisi törenle denize indirilirken kaza meydana gelmişti

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisi törenle denize indirilirken bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yatmış ve karaya oturmuştu. Gözlerinin önünde meydana gelen kaza nedeniyle çılgına dönen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yetkilileri suçlayarak olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti.

Kuzey Kore gözaltı dalgasıyla sarsılmıştı

Kaza ile ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak gözaltına alınmıştı. Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil-ho ise ifadeye çağrılmıştı. - PYONGYANG