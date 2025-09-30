Kuzey Kore, ABD'ye Saldırı Kapasitesine Sahip Üç Ülkeden Biri

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'nin balistik füze programında kayda değer bir aşama kaydettiğini belirterek, " Kuzey Kore, ABD ana karasına saldırma kapasitesine sahip üç ülkeden biri haline geldi" dedi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşme yıldönümü törenine katılmak üzere gittiği Berlin'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore'nin balistik füze programında kayda değer bir aşama kaydettiğini belirten Chung, " Kuzey Kore, ABD ana karasına saldırma kapasitesine sahip üç ülkeden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Pyongyang'ın askeri kapasitesini görmezden gelmenin kimseye bir fayda sağlamayacağını belirten Chung Dong-young, "Kabul edilmesi gereken şeyler, akılcı bir şekilde kabul edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Kore'nin mevcut stratejik konumunun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2018'de Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü dönemden farklı olduğunu vurgulayan Chung, bu gerçeği kabul etmenin Kuzey Kore ile başa çıkmak için gerekli "ilk adım" olduğunu ifade etti.

"Ekonomik reform ve dışa açılma için Güney Kore ile iş birliği şart"

"Kim ile Trump arasında yeni bir zirvenin mümkün olup olmadığı" şeklindeki soruya da yanıt veren Chung, iki liderin de birbirleriyle görüşme arzusunu daha önce dile getirdiğini aktardı. Kim'in son dönemdeki açıklamalarının büyük kısmının ABD ve Güney Kore ile ilgili olduğunu hatırlatan Chung, Pyongyang ile bir güvenlik anlaşmasına varsa bile Washington'un Kuzey Kore'ye mali destek sağlamayabileceğini öne sürdü. Chung, Kim'in ekonomik reform yapmayı ve dışa açılmayı hedeflemesi durumunda bunun yalnızca Güney Kore ile iş birliği yoluyla mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi. - BERLİN