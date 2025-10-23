Haberler

Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings İslamiyet'i Seçerek 'Melek' İsmini Aldı

Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings İslamiyet'i Seçerek 'Melek' İsmini Aldı
Güncelleme:
Kuzey İrlanda vatandaşı Shaun-lee Jennings, Mardin'in Derik ilçesindeki ihtida töreniyle Müslüman oldu ve 'Melek' ismini aldı. Jennings, Muğla'da tanıştığı Derikli Remzi Ektiren sayesinde İslamiyet ile tanıştı.

Kuzey İrlanda vatandaşı Shaun-lee Jennings, Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak "Melek" ismini aldı.

Tatil için geldiği Muğla'da Derikli 24 yaşındaki Remzi Ektiren ile tanışan 34 yaşındaki Jennings, Ektiren'in kendisine İslamiyet'i anlatmasının ardından Müslüman olmaya karar verdi. Derik İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, Jennings'e İslam dininin inanç esasları, ibadetler ve ahlaki değerleri hakkında bilgiler verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jennings'e, "Melek" ismi verildi.

Müftü Şimşek, Jennings'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti. - MARDİN

