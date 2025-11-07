Kuyucak'ta Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kuyucak Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe meydanında bilgilendirme standı kurdu. Vatandaşlara organ bağışının önemi ve süreci hakkında bilgi verilen etkinlikte, bağışın insan hayatı üzerindeki etkileri anlatıldı.

Organ bağışı konusunda duyarlılığı artırmayı hedefleyen etkinlikte, sağlık çalışanları vatandaşlara bağışın hem bireysel hem toplumsal faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kuyucak Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşını doldurmuş her bireyin organ bağışında bulunabileceği hatırlatılarak, "Organ bağışı yapmak isteyen gönüllüler artık E-Nabız uygulaması üzerinden veya tüm devlet ve özel hastaneler ile sağlık merkezlerinde organ bağış formu doldurarak 'Organ Bağışı Kartı' sahibi olabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Etkinlik kapsamında, vatandaşların konuya olan ilgisinin memnuniyet verici olduğu belirtilirken, sağlık ekipleri organ bağışının hayat kurtaran en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. - AYDIN