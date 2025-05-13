Kuyucak'ta Çevre Dostu Tarımsal Proje Başlatıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, çevre dostu tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 adet boş zirai ilaç veya gübre ambalaj kutusu getiren üreticilere 1 adet 1 litrelik sıvı gübre verilecek.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'İyi Tarım Uygulamaları-Atıkları Toplayalım, Çevreyi Koruyalım' projesi kapsamında, atık toplayan üreticilere ödül verilecek. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İyi Tarım Uygulamaları 'Atıkları Toplayalım Çevreyi Koruyalım' projesi kapsamında İlçe Müdürlüğümüze 10 adet boş zirai ilaç veya gübre ambalaj kutusu getiren üreticilerimize 1 adet 1 litrelik sıvı gübre verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Projenin hem çevrenin korunmasına hem de tarımsal atıkların kontrol altına alınmasına katkı sağlaması hedeflenen proje kapsamında yetkililer, üreticilere çağrıda bulunarak kampanyaya katılımın artırılmasını ve doğanın korunmasına destek olunmasını istedi. - AYDIN