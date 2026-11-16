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Kuyucak'ta 4-6 yaş Kur'an kursu yararına hayır panayırı düzenlendi

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Kuyucak'ta 4-6 yaş Kur'an kursu yararına hayır panayırı düzenlendi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yöre Mahallesi Dörtyol 4-6 Yaş Kur'an Kursu yararına hayır panayırı düzenlendi. Etkinliğe mahalle sakinleri, veliler ve hayırseverler katılırken, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı çocuklarla ilgilenip emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlenirken, etkinlikte mahalle sakinleri, veliler ve hayırsever vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldi.

Kuyucak ilçesine bağlı Yöre Mahallesi Dörtyol 4-6 Yaş Kur'an Kursu yararına düzenlenen hayır panayırı, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin yanı sıra kursa ve minik öğrencilere destek sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlar dayanışma örneği sergiledi. Hayır panayırına Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı da katıldı. Programda minik öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Avcı, çocuklarla sohbet ederek onların sevincine ortak oldu.

Program boyunca vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, hayır panayırının düzenlenmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, velilere ve katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti. 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların erken yaşlarda manevi değerlerle tanışması, paylaşma ve dayanışma bilinci kazanması açısından taşıdığı öneme de dikkat çekilen program, yapılan dualar ve ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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