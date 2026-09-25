Kuyucak İlçe Müftüsü Avcı, Pamukören'de din görevlileriyle istişare toplantısı yaptı

Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, Pamukören Mahallesi'nde görev yapan din görevlileriyle bir araya gelerek mahallede yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi.

Pamukören Mahallesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında, cami hizmetleri ile mahalle sakinlerine yönelik dini rehberlik faaliyetleri ele alındı. Toplantıda ayrıca sahada yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Din hizmetlerinin mahalle genelinde daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, din görevlilerinin sahadaki çalışmaları da değerlendirildi. Kuyucak İlçe Müftülüğü, toplantıya katılan İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı ve din görevlilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı