Kuyucak Belediyesi &quot;Hoşgeldin Bebek&quot; ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler

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Kuyucak Belediyesi "Hoşgeldin Bebek" ziyaretlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuyucak Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesinde Nisan ayında doğan bebeklerin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesinde Nisan ayında doğan bebeklerin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Aydın'da Kuyucak Belediyesi, 8 yıl önce başlattığı 'Hoş Geldin Bebek' projesini sürdürüyor. Proje çerçevesinde Kuyucak'ta Nisan ayında doğan 8'i kız 4'ü erkek olmak üzere 12 bebeğin ailesi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette bebek bezi, bebek kıyafeti, bebek battaniyesi, bebek şampuanı ve ıslak mendil başta olmak üzere çeşitli ürünlerden oluşan hediye paketleri ailelere Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün selamı iletilerek hediye edildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "2022 Nisan ayında doğan 12 bebeğimizin, 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz gerçekleştirdi. Evlatlarımıza, Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin. Ailelerimize hayırlı olsun. Kuyucak Belediyesi olarak Hoş Geldin Bebek projesiyle ailelerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metin Ertürk, Kuyucak, Nisan, Bebek, Yerel, Haberler

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