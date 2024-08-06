Üye Girişi
Haberler

Kuveytli Hayırseverlerin Destek Verdiği İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveytli hayırseverlerin destek verdiği insani yardım malzemesi taşıyan 'Legend Line' adlı İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıkacak. Gemi, yüklemenin tamamlanmasının ardından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini Ürdün'e götürecek.

Kuveytli hayırseverlerin destek verdiği insani yardım malzemesi taşıyan 'Legend Line' adlı İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıkacak. Gemi, yüklemenin tamamlanmasının ardından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini Ürdün'e götürücek.

Bombardımanın başladığı ilk günden itibaren Gazze'ye yardımlar sürüyor. İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana abluka altına alınan Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerine olan ihtiyaç giderek artıyor. Bombardımanın başladığı ilk günden itibaren Gazze'ye çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinin gönderdiği yardımlar sürerken, son olarak Kuveytli hayırseverlerin destek verdiği insani yardım malzemesi taşıyan gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından hareket edecek.

"Gönderdiğimiz yardımların toplam maliyeti 4 milyon dolara ulaştı"

Kuveyt Hayır Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Acil Yardımlar Komisyonu Başkanı Cemal el-Nuri, Mersin Limanı'nda törende yaptığı konuşmada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını, yaralı sayısının ise 100 bini aştığını belirterek, "Gazzeli kardeşlerimizi hatırlamak ve onları unutmamak için buradayız. Dolayısıyla biz onların yarasını anlamakla yükümlüyüz. Maalesef Filistin ile ilgili sosyal medyada gördüğümüz videolara çok kızıyoruz, çok sinirleniyoruz, çok üzülüyoruz. Ama ekibimiz oraya gittiğinde daha acı ve daha vahim durumlar gördü. Biz gerçekten onların ne hissettiğini tam olarak anlayamayacağız ancak onları hatırlamamız ve onları aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" dedi.

Üçüncü yardım gemisini göndereceklerine işaret eden Nuri, "Bugüne kadar 164 ton yardım malzemesi, 35 ton enerji malzemesi, 20 bin ton çocuk malzemesi ve 500 ton anne ve çocuklara özel ürünler gönderdik. Şu ana kadar gönderdiğimiz yardımların toplam maliyeti 4 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından Mersin Limanı'ndan yola çıkacak İyilik Gemisi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuveyt İyilik mersin Ürdün Gazze Sivil Toplum İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Yerel Dünya Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title