Kuveyt'e yeni füze ve İHA saldırıları yapıldı

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yapıldığını ve hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının yankıları sürerken, Kuveyt'te bir kez daha şüpheli misilleme paniği yaşandı. Kuveyt ordusunda yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni füze ve İHA saldırılarının yapıldığı belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği bildirildi. Halka paniğe kapılmama çağrısı yapılan açıklamada, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları engelleme faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Herkesten ilgili makamların güvenlik talimatlarına uymalarını rica ediyoruz" denildi.

ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenlemişti

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 İran İHA'sının düşürüldüğü ve olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin vurulduğu bildirilmişti. Bu nedenle, Kuveyt'e yönelik son saldırılar ülkedeki ABD varlıklarına yönelik İran misillemesi şüphesine yol açtı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı