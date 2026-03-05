Haberler

Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama

Güncelleme:
Kuveyt açıklarındaki bir petrol tankerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası denize petrol sızarken, mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuveyt açıklarındaki bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği açıklandı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, Kuveyt'ten şüpheli bir patlama haberi geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mubarak Al Kabeer limanının 30 deniz mili güneydoğusunda demirli bulunan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Gemi kaptanının liman tarafında büyük bir patlama yaşandığını ve ardından küçük bir teknenin bölgeden ayrıldığını gördüğü aktarıldı. Patlamanın ardından tankerden denize petrol sızdığı belirtilen açıklamada, "Bu durum çevresel etkilere yol açabilir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca geminin su aldığı aktarılarak, "Ancak herhangi bir yangın bildirilmemiştir ve mürettebat güvendedir. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Gemilerin dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi. - KUVEYT

