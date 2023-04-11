Kütüphane için ilk kazma vuruldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde halk kütüphanesi için ilk kazma vuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 25 milyon liralık yatırım olan Bozüyük Halk Kütüphanesi için ilk kazma vuruldu. Üç katlı ve yaklaşık bin 500 metrekarelik alan içerisinde birçok sosyal donatı alanları, çocuk, yetişkin, bebek kütüphanesi, konferans salonu, cep sineması, dene yap atölyesi, çalışma atölyeleri, bilgisayar odaları ve son teknolojik unsurları barındıran yeni ilçe halk kütüphanesi hizmet binası inşasına başlanıldı. Kütüphane 2024 yılının ilk aylarında ilçe halkının hizmetine sunulacak. - BİLECİK