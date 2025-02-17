KUTSO Öğretmeni Nuray Doğan'ın Şiiri Milli Eğitim Bakanlığı Dergisinde Yayımlandı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuray Doğan'ın "Ey Oğul Beni An" isimli şiiri Milli Eğitim Bakanlığının "ÖğretmenİZ" adlı derginin 5'inci sayısında yayımlandı.

KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuray Doğan'ın "okuma" konulu 8 kıtalık "Ey Oğul Beni An" isimli şiiri MEB bünyesinde hazırlanan özgün projeler geliştiren, ulusal ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan öğretmenleri ve çalışmalarını okuyucuyla buluşturan "ÖğretmenİZ" adlı derginin 5. sayısında yayımlandı. - KÜTAHYA