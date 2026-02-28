Haberler

Kutsal emanetler Kadir Gecesi Kayseri'de

Kutsal emanetler Kadir Gecesi Kayseri'de
Güncelleme:
Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenecek Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, 15-17 Mart tarihlerinde Kayseri'de ziyaret edilebilecek. Sergide toplam 99 eser sergilenecek ve giriş ücretsiz olacak.

Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, Kadir Gecesi Kayseri'de vatandaşlarla buluşacak.

15-17 Mart tarihlerinde ziyarete açık olacak Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nde toplam 99 eser, ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak. - KAYSERİ

