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Kütahya'ya Bilim Merkezi Projesi: Vali ve Milletvekillerinden Tebrik Ziyareti

Kütahya'ya Bilim Merkezi Projesi: Vali ve Milletvekillerinden Tebrik Ziyareti
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Kütahya Valisi Musa Işın ve milletvekilleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun yeni Başkanı Orhan Aydın'ı tebrik ederek Bilim Merkezi projesini görüştü. Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun yeni Başkanı Orhan Aydın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Kütahya'ya kazandırılması planlanan Bilim Merkezi projesi ele alındı. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun sağlayabileceği destekler hakkında istişarelerde bulunuldu. Bu arada, Kütahya'da Bilim Merkezi'nin 2025 yılı sonuna kadar İstasyon Caddesi'ndeki Eski Endüstri Meslek Lisesi alanında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtildi. Yapılacak merkezin, özellikle gençler için önemli bir kazanım olacağını vurgulayan yetkililer, projeyi Kütahya'ya ve bölge halkına hayırlı olması temennisiyle duyurdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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