Vali Işın: 'Türkiye artık başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline gelmiştir'

Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye'nin son 20 yılda başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, GRTC Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda; düşünce kuruluşlarının küresel ve bölgesel meselelerde üstlendiği rol, akademik çalışmaların politika yapım süreçlerine katkısı ile gençliğe yönelik yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Programda ayrıca GRTC'nin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, bilimsel düşünceyi ve üretimi merkeze alan platformların toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Işın konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda özellikle bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanlarında önemli bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin son 20 yılda başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline geldiğini vurgulayan Işın, bu gelişmelerin mazlum coğrafyalar için de umut kaynağı olduğunu ifade etti.

İslam dünyasının birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Vali Işın, sadece teknolojik ve bilimsel gelişmenin değil, aynı zamanda ahlaki üstünlüğün de büyük önem taşıdığını dile getirdi. İslam'ın ahlakla özdeşleşen bir din olduğunu vurgulayan Işın, Müslümanların her alanda güzel ahlakı temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Vali Işın, devletin her alanda tek başına yeterli olamayacağını, bu noktada sivil toplumun özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Konuşmasında Kütahya'nın köklü tarihine de dikkat çeken Vali Musa Işın, 1074 yılından bu yana Türk-İslam medeniyetine ev sahipliği yapan bu kadim şehirde, Selçuklu ve Osmanlı mirasının yaşatıldığını belirtti. Türkiye'nin bayrağını birlik ve beraberlik içinde daha da yükseklere taşıyacaklarını ifade eden Işın, konuşmasını iyi dilek ve temennilerle tamamladı. - KÜTAHYA