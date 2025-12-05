Haberler

Vali Musa Işın, İsmail Atak'ın cenaze törenine katıldı

Vali Musa Işın, İsmail Atak'ın cenaze törenine katıldı
Güncelleme:
Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in dünürü İsmail Atak'ın cenaze törenine katılarak aileye taziyelerini iletti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesinde, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in dünürü İsmail Atak'ın cenaze törenine katıldı.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ile birlikte, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in dünürü İsmail Atak'ın cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından merhumun ailesine ve Milletvekili Mehmet Demir'e taziyelerini ileten Vali Musa Işın, yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
