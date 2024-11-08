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Kütahya Valisi Musa Işın, İlçe Kaymakamlarıyla Toplantı Yaptı

Kütahya Valisi Musa Işın, İlçe Kaymakamlarıyla Toplantı Yaptı
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Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe kaymakamlarıyla düzenlediği toplantıda ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve kamu yatırımlarını ele aldı. Vali Işın, özellikle kullanılmayan kamu binalarının sosyal amaçlı kullanımı üzerinde durdu.

Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe kaymakamlarıyla düzenlediği toplantıda ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, kamu yatırımları ve hizmetlerini ele aldı. Toplantıda, güvenlik önlemleri açısından stratejik öneme sahip bölgelerin durumu da gözden geçirildi.

Kaymakamlardan ilçelerin genel durumu, güvenlik hizmetleri, yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Işın, özellikle köylerde atıl durumda bulunan kamu binalarının sosyal amaçlı kullanımı üzerinde durdu. Vali Işın, kullanılmayan binaların köy halkının sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak restore edilip hizmete açılacağını belirtti. Işın, ilçelerin ihtiyaçlarını yakından takip etmenin önemine vurgu yaparak, kaymakamlara her konuda destek vereceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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