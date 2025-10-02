Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Vali Işın, yaşlıların hayat tecrübelerinin toplum için en değerli miras olduğunu vurgulayarak sevgi ve saygının önemine dikkat çekti.

"Sizler misafir değil, bu mekanın asli sahiplerisiniz"

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada büyüklerimize hürmetin inanç ve geleneklerin temel bir unsuru olduğunu belirten Vali Işın, şunları söyledi:

"Allah bizlere büyüklerimize hürmet etmeyi emrediyor. Kim sizlere karşı soğuk davranırsa büyük bir vebal altına girer. Burada yalnızca misafir değilsiniz, bu mekanın asli sahiplerisiniz. Sizler bizim için annemiz, babamız gibisiniz. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin."

"Allah katındaki değeriniz çok büyüktür"

Vali Işın, huzurevi sakinlerine Peygamber Efendimiz'in 'İhtiyarlarınız olmasaydı, belalar üzerinize yağardı' hadisini hatırlatarak yaşlıların Allah katındaki değerinin çok büyük olduğunu ifade etti. "Siz Allah'ın bize emanetlerisiniz. Hepinizin ellerinden öpüyorum" diyerek sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

Yaşlıların aldıkları hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi üzerine personele de seslenen Vali Işın, "Burada yaptığınız hizmetin karşılığı aldığınız ücretle ölçülemez. Büyüklerimizi incitmeyelim, sevelim, sayalım" diyerek çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA