Kütahya Valisi Musa Işın'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla, engelli vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, engelli vatandaşların toplumsal yaşamın içinde eşit bir şekilde yer alma hakkına vurgu yaparak, devletin ve toplumun bu konuda önemli sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Vali Işın mesajında şu ifadelere yer verdi: "Engelli vatandaşlarımızın birey olarak, insan onuruna yakışır biçimde, hayatın içinde herkesle birlikte yaşama hakkı en temel evrensel haklarından biridir. Bu hakkı sağlamada hepimize önemli görevler düşmektedir. Devletimizin sunduğu destekler, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteğiyle anlamlı ve etkin hale gelecektir."

Vali Işın, Kütahya'da engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği içinde pek çok hizmet sunulduğunu ifade etti. "Engelliye Evde Akraba Bakımı" hizmeti kapsamında 2 bin 816 engelli bireyin ailesine aylık ödemeler yapıldığını belirten Vali Işın, özel bakım merkezlerinde ise 442 engelli vatandaşa yatılı hizmet verildiğini söyledi.

Kütahya'da 2 bin 844 engelli vatandaşa engelli aylığı

Işın, huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinde 137 yaşlıya hizmet sunulduğunu, ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 41 ruhsal engelli kadına destek sağlandığını kaydetti.

Vali Işın, Kamu kurumlarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmalara değinen Vali Işın, 2024 yılında 12 kamu kurumunun "Erişilebilirlik Belgesi" aldığını ve 219 alanın denetlendiğini ifade etti.

Işın, Kütahya'da 3 bin 428 engelli çocuğun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gördüğünü, 14 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ise 2 bin 434 çocuğa destek sağlandığını belirtti.

Vali Işın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2 bin 844 engelli vatandaşa engelli aylığı hizmeti verildiği bilgisini paylaştı. Vali Işın, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada toplumun her kesiminin desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Sorumluluk taşıyan her vatandaşımız, engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalı, sorunlarına ilgiyle yaklaşmalıdır. Engelli bireylerimizin üretken bireyler olarak toplumda yer alabilmesi için devletimizin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katkıları umutlarımızı artırmaktadır. Destek veren tüm kurumlara, ailelere ve gönüllülere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA