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Kütahya Valisi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yaptı

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Kütahya Valisi Musa Işın, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm üretmek için çalışmalar başlattı.

Kütahya Valisi Musa Işın, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen istişare toplantılarının amacının muhtarların sorunlarını, taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek olduğunu belirten Vali Işın, toplantıya katılan 67 muhtarın her birine tek tek söz vererek talep ve önerilerini dinledi. Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek yerel yönetimlerin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Işın, "Sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmek için muhtarlarımızın görüşleri bizim için çok değerli" dedi. Toplantıda muhtarlar, köy ve mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dile getirdiler. Vali Işın, iletilen sorunların ve taleplerin imkanlar dahilinde gecikmeden çözülmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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