Kütahya Valisi Işın'dan Üniversite-Kamu İş Birliği Vurgusu

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Güçlü ile yaptığı görüşmede, üniversite-kamu iş birliğinin Kütahya'nın sosyal kalkınmasına katkılarını değerlendirdi. Çeşitli projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Güçlü'yü kabulünde, üniversite-kamu iş birliğinin Kütahya'nın sosyal kalkınmasına sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Kütahya Valiliği'nin destekleriyle yürütülen projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Prof. Dr. Güçlü, Kütahya Valiliği ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen toplumsal katkı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projelerin hedefleri, elde edilen sonuçları ve toplum yararına sağlanan katkıları detaylı şekilde Vali Işın'a arz etti

Vali Işın, üniversite-kamu iş birliğinin Kütahya'nın sosyal kalkınmasına sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen çalışmaların toplumun her kesimine dokunan örnek uygulamalar olduğunu ifade eden Vali Işın, projelerde emeği geçen akademisyenlere ve paydaş kurumlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
