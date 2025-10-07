Kütahya Valisi, Down Sendromlu Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, dernek üyeleri ve Down Sendromlu çocuklar ve ailelerini valilik makamında kabul etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Mestan Koca, derneğin faaliyetleri ve yürüttükleri projeler hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verdi. Görüşmede, Down Sendromlu çocukların sosyal hayata katılımlarının artırılması ve eğitim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara değinildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, "Down sendromlu evlatlarımızın hayatın her alanında yer almaları bizler için çok kıymetlidir. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda daha görünür kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA