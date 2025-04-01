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Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nden geri dönüşüm projesi

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Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nden geri dönüşüm projesi Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, sürdürülebilir çevre bilinciyle yürüttüğü projeler kapsamında geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nden geri dönüşüm projesi

KÜTAHYA - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, sürdürülebilir çevre bilinciyle yürüttüğü projeler kapsamında geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Enstitü Müdürü Elif Telli, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, uzun süredir uyguladıkları "Sıfır atık projesi" kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Telli, geri dönüşüm sürecinde deri, dantel, fermuar ve kumaş gibi artık malzemeleri değerlendirerek çanta, dekoratif yastık ve panolar ürettiklerini ifade etti. Aynı zamanda, bu malzemelerin enstitünün kadın koleksiyonunda da kullanıldığını vurguladı.

"Çevre bilinciyle çalışmak bizim birinci vazifemiz" diyen Telli, Türkiye'nin öncülük ettiği iklim değişikliği projelerine de destek verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen çevre projelerine katkı sunduklarını ifade eden Telli, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Telli, geri dönüşüm projelerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nden geri dönüşüm projesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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