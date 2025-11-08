Haberler

Kütahya'nın Karaağaç Köyü'nde Yaşlılara GPS Takip Cihazı

Kütahya'nın Karaağaç Köyü'nde Yaşlılara GPS Takip Cihazı
Güncelleme:
Karaağaç köyünde, 87 yaşındaki Hatice Coşkun'un kaybolma olayından sonra köy muhtarlığı, yaşlı vatandaşlara GPS takip cihazı hediye ederek güvenliği artırmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Karaağaç köyünde 2 yaşlı vatandaşa GPS takip cihazı takıldı. Karaağaç köyünde geçtiğimiz haftalarda kuşburnu toplamak için ormana giden 87 yaşındaki Hatice Coşkun, kaybolduktan 20 saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Olayın ardından köy muhtarlığı, benzer durumların yaşanmaması için örnek bir uygulamaya imza attı.

Karaağaç Köyü Muhtarı Mehmet Erol, köyde yaşayan 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlara GPS takip cihazı hediye etmeye başladı. Uygulama sayesinde köyde yaşayan yaşlı bireylerin muhtemel kaybolma vakalarında anında bulunabilmesi hedefleniyor.

Muhtar Erol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık yaşlılarımızın ve çocuklarımızın güvenliği elimizin altında olacak. Aileler, sevdiklerinin nerede olduğunu kolayca takip edebilecek. Amacımız hem güvenliği hem huzuru sağlamak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
