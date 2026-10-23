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Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük öğrencileri huzurevinde saç ve sakal kesti

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Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük öğrencileri huzurevinde saç ve sakal kesti
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Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle huzurevini ziyaret edip yaşlıların saç ve sakal kesimini yaptı. Ziyaret, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına katkı sağlarken yaşlılarla dayanışma ve kuşaklar arası iletişime örnek oldu.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlıların saç ve sakal kesimlerini yaparak gönüllere dokundu.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, yaşlıların saç ve sakal kesimlerini gerçekleştirdi. Mesleki becerilerini sosyal sorumluluk çalışmasıyla birleştiren öğrenciler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarına katkı sundu.

Anlamlı ziyaret, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağlarken yaşlılarla dayanışma ve kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine de örnek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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