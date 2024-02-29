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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Gerçekleştirildi

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilen aday memurlara yönelik 'Aday Memur Temel Eğitim Sınavı' düzenlendi. İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen sınav öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, aday memurlara başarılar diledi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimlerde son bir yıl içerisinde istihdam edilen Aday Memurlara yönelik "Aday Memur Temel Eğitim Sınavı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan uzaktan eğitim sistemi üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tüm birimlerde aday memurlara yönelik gerçekleştirilen "Aday Memur Temel Eğitim" sürecinin ardından, İl Müdürlüğü Konferans Salonunda "Aday Memur Temel Eğitim Sınavı" İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünce yapıldı.

Aday memurluk eğitim sürecinin ilk etabı olan "Temel Eğitim" kapsamında ilgili personele Devlet Memurları Kanunu, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi gibi 14 farklı konuda eğitim sürecini tamamlayan ve sınava girecek olan personele İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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