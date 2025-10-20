Haberler

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Öğrencileri Ağırladı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Öğrencileri Ağırladı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, ÇOGEP-2025 'Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar' projesi çerçevesinde özel öğrencileri makamında ağırladı. Özel bireylerin yaptığı kuş evleriyle birlikte, polislik mesleğini tanıma fırsatı buldular.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, ÇOGEP-2025 " Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrencileri ağırladı.

Proje kapsamında, özel bireylerin el emeğiyle renklendirdiği ve sevgi, emek ile dayanışmayı simgeleyen kuş evleri, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'e makamında takdim edildi. Ziyaret sırasında özel öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü birimlerini gezerek polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu. Ekip araçlarını da inceleyen öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gözlerindeki heyecan ve kalplerindeki sevgileri yüzlerine yansıyan özel misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerine yer verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı ziyaret için Bahattin Çini Özel Meslek Eğitim Okulu Müdürü Mehtap Kınalıbaş'a, Müdür Yardımcısı Ali Asan'a ve özel öğrencilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
