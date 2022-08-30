Kütahya haberi: Erdoğan, açılışını yaptığı Kütahya Mehmetçik Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti
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Kütahya yerel haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını yaptığı Kütahya Mehmetçik Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını yaptığı Kütahya Mehmetçik Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Kütahya İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızdan özel Kur'an-ı Kerim hediyesi. Ahmed Karahisari Mushafı Şerif Kur'an-ı Kerim camide sergilenecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'a, Mehmetçik Zafer Camii açılışı anısına Kur'an-ı Kerim hediye etti. 20 kilogram civarındaki Kur'an-ı Kerim, Ahmed Karahisari Mushafı Şerifi'nin tıpkı basımı olarak biliniyor" denildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel