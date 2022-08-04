Kütahya haber... Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haber... Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı

Kütahya haber... Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı

Kütahya haberleri... Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Burhanettin Yavaşi başkanlığındaki İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplantı yapıldı.

Çeşitli kanunların tatbikatı üzerinde görüşmelerin yapıldığı toplantıda, bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kaymakamlık Hisarcık Şaphane Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title