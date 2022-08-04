Kütahya haber... Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Burhanettin Yavaşi başkanlığındaki İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplantı yapıldı.

Çeşitli kanunların tatbikatı üzerinde görüşmelerin yapıldığı toplantıda, bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA