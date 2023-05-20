- Kütahya engelli depremzedeler için seferber oldu

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği himayesinde deprem bölgesindeki engelli vatandaşlara destek amacıyla düzenlenen 'Hayır çarşısı'na Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Sera AVM'de düzenlenen etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcileri stant açtı. Stantlarda yiyecek, gıda, hediyelik eşya, kıyafet ve çeyiz malzemeleri gibi ürünler satışı sunuldu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Vali Vekili Mustafa Güney, "Kütahya olarak 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine 450 tır yardım malzemesi gönderdik. Ayrıca bin konteynır kent kuruluyor. Daha önce yaptığımız Hayır çarşısından 1 milyon 500 bin TL civarında gelir etme etmiştik. Bilindiği gibi, geçen hafta engelliler haftasıydı. Bu sebeple, deprem bölgesindeki engelli kardeşlerimize de yardım eli uzatmak amacıyla bu hayır çarşısını açmış bulunmaktayız" dedi.

Hayır çarşısının açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Vali ali Çelik'in eşi Nezihe Çelik, Vali Vekili Mustafa Güney ve Belediye Başkanı Alim Işık, stantları gezerek alış veriş yaptı.

Hayır çarşısının yarın akşam saatlerine kadar açık kalacağı belirtildi.