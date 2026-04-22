Haberler

İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı! Bu saatten sonrasına dikkat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın saat 12.00'den sonra şiddetini artırması bekleniyor. Valilik, sel ve ulaşım aksamalarına karşı uyarıda bulunurken, yağışların perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yurt genelinde ise hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağış, saat 12.00’den sonra kuvvetini artıracak. Gök gürültülü sağanak yağışın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz’in önemli kesimleri ile bazı Doğu Anadolu illerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekti. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı risklerin arttığı belirtildi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Hafta başında düşen sıcaklıkların yarından itibaren yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının 6 ila 7 derece yükselerek mevsim normallerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çağla Taşcı
Haberler.com
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu

Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Sosyal medyada yeni dönem başlıyor
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
'Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum' dedi, Tahran'dan 'Tanımıyoruz' yanıtı geldi

Trump ateşkesi süresiz uzattı, İran'dan sürpriz yanıt geldi
2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

2-0 geriye düştükleri maçta yaptıkları inanılmaz ötesi!
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses

Televizyon başındaki futbolseverleri ürperten ses

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim