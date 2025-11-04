Kütahya Emniyet Müdürü Özel Çocukların Sergisini Ziyaret Etti
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, 'Mutlu Özel Çocuk Aileleri Projesi' sergisini ziyaret ederek özel bireylerin hazırladığı eserleri inceledi ve çocuklarla keyifli vakit geçirdi.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Pınar Elbir, özel bireylerin ve ailelerinin el emeğiyle hazırladığı ürünlerin yer aldığı "Mutlu Özel Çocuk Aileleri Projesi" sergisini ziyaret etti.
Sergide, özel çocukların sevgiyle, emekle ve incelikle hazırladığı eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, sergi alanını gezerek ürünleri inceledi ve özel çocuklarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Müdür Elbir, "Etkinlik, özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve yetkinliklerini görünür kılmak açısından anlamlı bir buluşma oldu" dedi. - KÜTAHYA