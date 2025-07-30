Kütahya Emniyet Müdürü'nden Engelli Bireye Sürpriz Ziyaret

Kütahya Emniyet Müdürü'nden Engelli Bireye Sürpriz Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, özel birey Oğuzhan'ı evinde ziyaret ederek engelli bireylerin toplumda önemli bir yer aldığını vurguladı. Ziyaret sırasında Elbir, Emniyet Müdürlüğü'nün engelli bireylere ve ailelerine her zaman açık olduğunu belirtti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kendisiyle tanışmak isteyen özel birey Oğuzhan'ı evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Gerçekleşen ziyarette aile üyeleriyle samimi bir sohbet eden Elbir, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü'nün kapılarının her zaman engelli bireylere ve ailelerine açık olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı gün için misafirperverliklerinden dolayı aileye teşekkür ederken, "En büyük engel sevgisizliktir" mesajını paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

Başında siyah çöp poşetiyle bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Henüz 12 yaşındaydı! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.