Kütahya Emniyet Müdürü'nden Engelli Bireye Sürpriz Ziyaret

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kendisiyle tanışmak isteyen özel birey Oğuzhan'ı evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Gerçekleşen ziyarette aile üyeleriyle samimi bir sohbet eden Elbir, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü'nün kapılarının her zaman engelli bireylere ve ailelerine açık olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı gün için misafirperverliklerinden dolayı aileye teşekkür ederken, "En büyük engel sevgisizliktir" mesajını paylaştı. - KÜTAHYA