Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Yenilikçi Diyabetik Yara Tedavi Projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Yenilikçi Diyabetik Yara Tedavi Projesi
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DPÜ Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şen'in yürütücülüğündeki proje, diyabetik yaraların tedavisinde yenilikçi çözümler geliştirecek. 3 milyon TL bütçe ile desteklenen proje, disiplinler arası bir iş birliği ile yürütülecek ve yerli kaynaklarla enfeksiyon riskini azaltmayı hedefliyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şen'in yürütücülüğünde hazırlanan proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından açılan Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında 3 milyon TL bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

'BNQDs ve Biyojenik Nanoparçacıklar ile Zenginleştirilmiş Bor Tabanlı Nanofiber Yara Örtülerinin Geliştirilmesi ve Diyabetik Yara Tedavisindeki Muhtemel Terapötik Etkileri' başlıklı proje, diyabetik yaraların tedavisinde enfeksiyonları önlemeye ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Çalışma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülecek.

Proje kapsamında, bor esaslı nanofiber yara örtüleri; biyojenik nanoparçacıklar ve bor nitrür kuantum noktaları (BNQDs) ile zenginleştirilerek geliştirilecek. Bu yeni nesil yara örtülerinin biyouyumlu, antibakteriyel ve hücre yenilenmesini destekleyici özellikleriyle özellikle iyileşmesi zor diyabetik yaralarda etkili olması bekleniyor. Geliştirilecek nanoteknolojik malzemeler, Prof. Dr. Fatih Şen'in laboratuvarında sentezlenip üretilecek.

Prof. Dr. Şen'in ekibinde Merve Akın ve Ayşenur Aygün de yer alıyor. Projeyle tamamen yerli kaynaklarla enfeksiyon riskini azaltan ve hücresel yenilenmeyi teşvik eden öncü bir tedavi yöntemi hayata geçirilecek. Ayrıca, ülkemizin sağlık teknolojileri alanında dışa bağımlılığının azalmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu değerli başarı dolayısıyla Prof. Dr. Fatih Şen'i ve ekibini gönülden tebrik ediyor, projenin ülkemiz sağlık alanında öncü ve umut verici bir bilimsel hamle olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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