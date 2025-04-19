Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 'Şehr-i Kütahya' Sergisi Açıldı

DPÜ'de 'Şehr-i Kütahya' sergisi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oluşturulan 'Şehr-i Kütahya' sergisi, sanatseverlerle buluştu.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Sanat Galerisi'nde Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu ortaklığında oluşturulan serginin açılışına Kütahya Valisi Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, il protokol üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Kütahyamız bir sanat, kültür ve bilim şehri. Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz etkinlikte Anadolu topraklarındaki ilk ansiklopedi Kütahya'dan çıktığını hatırlatmıştık. Kütahya bir ilkler şehri. Bu şehre yeni bir eser kazandırdık ve bu şehirde çok başarılı kültür ve sanat faaliyetleri yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2209-A projeleri kapsamında en çok projesi kabul edilen güzel sanatlar fakültesi oldu. Umut ediyorum ki, bundan sonra da performansımızı arttırarak zirvedeki yerimizi koruyacağız. Üniversitemizin mühendislik fakültesi de büyük bir başarı elde etti. DPÜ olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da bu kutlu şehre hizmet edeceğiz; Kültür sanat insanlarına ve faaliyetlerine katkıda bulunacağız" dedi.

"Kütahya gizli bir hazine"

Vali Musa Işın ile etkinliğe katkı veren protokol üyelerine, sanatçılara ve öğrencilerimize teşekkür etti.

Vali Işın, "Kütahyamız çok namütenahi hazinelere sahiptir. Ben Kütahya'yı gizli bir hazine olarak saklı bir cennet olarak tarif ediyorum. Ne kadar söz söylense azdır Kütahya için. Uzun zamanlardan beri kadim bir medeniyete sahip olan böyle bir şehrin gizli hazinelerini gün yüzüne çıkarmak için sanat severlerimiz iş adamlarımız, devletimiz, üniversitemiz, fakültemiz ve bütün bileşenler bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Bu yolda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılan sergide sanatseverler, sergide Kütahya'nın sanatsal ve tarihi zenginliklerini yansıtan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Vali Işın ve Rektör Kızıltoprak, sergide eserleri yer alan sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehr-i Kütahya Sergisi, 25 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.