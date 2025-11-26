Haberler

Kütahya'dan 45 Kişilik Umre Grubu Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek 45 kişilik grup için bir uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından yapılan dua ile umreciler kutsal yolculuklarına başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 45 kişilik umre grubu kutsal topraklara uğurlandı

Merkez Akpınar Camii İmam Hatibi Mustafa Şimşek'in önderliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek 45 kişilik umre grubu için İlçe Müftülüğü tarafından Çavuşoğlu Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Manevi atmosferin hakim olduğu uğurlama töreninde kutsal topraklara gitme heyecanı yaşayan umreciler ve yakınları bir araya geldi.

Program kapsamında İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yapılan dua ile umreciler, kutsal yolculuklarına uğurlandı. Dua esnasında duygu dolu anlar yaşanırken, umrecilerin sağlıkla gidip huzur ve afiyet içinde ibadetlerini tamamlayıp dönmeleri temenni edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
