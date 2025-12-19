Haberler

Kütahya'da Kur'an Kursu kursiyerlerinden Gazze'ye destek

Kütahya'da Kur'an Kursu kursiyerlerinden Gazze'ye destek
Güncelleme:
Kütahya'da Mekke Kur'an Kursu'ndan eğitim gören kursiyerler, Gazze'ye destek olmak amacıyla topladıkları yardımları Diyanet Vakfı'na teslim etti. İl Müftüsü, yapılan desteğin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut olacağını belirtti.

Kütahya'da Mekke Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, Gazze'ye destek olmak amacıyla kendi aralarında topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'ne teslim etti.

Duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan kursiyerlerin yardımlarını teslim alan Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, bu anlamlı destekten dolayı kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür ederek, yapılan yardımın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut olacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
