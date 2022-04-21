Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi - Haberler

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Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi

Kütahya Belediyesi ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde yer alan halk ekmek büfelerinde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde yer alan halk ekmek büfelerinde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Akkent Mahallesi'nde 4, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1, 100. Yıl Mahallesi'nde 1, Gaybiefendi Mahallesi'nde 1, Hilalkent Mahallesi'nde 1, Yenidoğan Mahallesi'nde 1, 75. Yıl Mahallesi'nde 1, Dumlupınar Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 11 adet halk ekmek büfesinin kurulum ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, Yenidoğan, Akkent, Yerel, Haberler

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