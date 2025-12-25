Haberler

Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Regaib Kandili ikramı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, Regaib Kandili dolayısıyla ceza infaz kurumunda hükümlülere tulumba tatlısı ikram edildiğini açıkladı. Program, Niksarlı Hacı Mehmet Ahi Pehlivan Vakfı tarafından düzenlendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, Regaib Kandili dolayısıyla Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere yönelik ikram programı düzenlendiğini açıkladı.

Bölge Müdürlüğü tarafından, Niksarlı Hacı Mehmet Ahi Pehlivan Vakfı'nın hayır şartı kapsamında gerçekleştirilen programda, hükümlülere tulumba tatlısı ikram edildi. Vakıf geleneğinin yaşatılması ve kandil günlerinin manevi atmosferinin paylaşılması amacıyla yapılan ikramın, vakfın hayır şartları doğrultusunda yerine getirildiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
