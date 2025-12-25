Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Regaib Kandili ikramı
Bölge Müdürlüğü tarafından, Niksarlı Hacı Mehmet Ahi Pehlivan Vakfı'nın hayır şartı kapsamında gerçekleştirilen programda, hükümlülere tulumba tatlısı ikram edildi. Vakıf geleneğinin yaşatılması ve kandil günlerinin manevi atmosferinin paylaşılması amacıyla yapılan ikramın, vakfın hayır şartları doğrultusunda yerine getirildiği belirtildi. - KÜTAHYA