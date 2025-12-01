Kütahya'da 'Papa'nın Türkiye Ziyareti ve Düşündürdükleri' Paneli Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak'ın konuşmacı olarak katıldığı " Papa'nın Türkiye Ziyareti ve Düşündürdükleri" konulu panel gerçekleştirildi.

DPÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, dekanlar, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. İsmail Yalçın ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İznik Konsili'nin Hristiyanlık tarihi açısından dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, Anadolu'nun Hristiyan dünyası için kutsal mekanlara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Prof. Dr. İsmail Taşpınar ve Halit Kanak, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Panelde ayrıca papanın ziyaretinin döneminin jeopolitik şartlarda Müslüman ve Hristiyan dünyaları arasındaki etkileşime etkileri ele alınarak, ziyaretin farklı dini topluluklar arasında diyalog geliştirme açısından önemi değerlendirildi. Panel, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket ve hediye takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA