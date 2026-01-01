Haberler

Kütahya'da eğitime 1 gün ara

Güncelleme:
Kütahya'da meteorolojik tahminler doğrultusunda aşırı soğuk hava nedeniyle okullar 2 Ocak 2026'da bir gün süreyle tatil edildi. Hava sıcaklıklarının -13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kütahya'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, Kütahya genelinde bu gece etkili olması beklenen hava sıcaklıklarının son dört yılın en düşük seviyeleri arasında yer alacağı bildirildi. Tahminlere göre, il merkezinde sıcaklıkların-13 derece, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde ise eksi15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Gece yarısından itibaren etkisini artıracağı öngörülen aşırı soğuk hava şartları nedeniyle don ve buzlanma riskinin oluşabileceği, bu durumun trafik, toplu ulaşım ve yaya ulaşımında olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Bu kapsamda, Kütahya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda il genelindeki tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu. Yetkililer, vatandaşları aşırı soğuk, don ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
